Danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na planinama i sa snegom

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Više padavina očekuje se u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na planinama istočne i južne Srbiije povremeno i jak, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 8 do 11 °С.

U Zaječaru prepodne oblačno, popodne oblačno, sa kišom. Duvaće umeren, istočni vetar. Minimalna temperatura 7° C, maksimalna dnevna 8° C.

Zajecaronline/N. S.

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