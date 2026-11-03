Milo Đukanović stigao na saslušanje u predmetu “Telekom”
Bivši crnogorski predsednik Milo Đukanović, koji je kao u Viši sud u Podgorici, gde bi pred sudijom za istragu Goranom Šćepanovićem trebalo da bude saslušan povodom slučaja poznatog kao predmet „Telekom“.
Sa njim je, pišu podgoričke Vijesti, stigla i njegov advokat Svetlana Vujanović, bivša sudija Vrhovnog suda i nekadašnja prva dama Crne Gore. Saslušanje se odnosi na sumnje u korupciju tokom privatizacije Crnogorskog Telekoma 2005. godine, odnosno na navode da je preko konsultantskih ugovora prikrivana isplata mita.
Saslušanje je predložila zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović. Koja je preuzela krivično gonjenje u ime države nakon što je Specijalno državno tužilaštvo u avgustu prošle godine odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS). Uz obrazloženje da je nastupila apsolutna zastara krivičnog gonjenja.
Krivično vanpretresno veće Višeg suda zauzelo je stav da u ovom predmetu nije nastupila zastara, nakon čega je omogućeno sprovođenje predloženih dokaznih radnji.
MANS je krivičnom prijavom iz 2019. godine obuhvatio Mila i njegovu sestru Anu Đukanović. Kao i više drugih osoba, zbog sumnji u zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i stvaranje kriminalne organizacije tokom privatizacije “Telekoma”.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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