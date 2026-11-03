Đoković igra danas oko 15 časova protiv Vašeroa u prvom kolu Mastersa u Parizu
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 15 časova protiv Valentina Vašeroa iz Monaka u prvom kolu Mastersa u Parizu.
Duel između Đokovića i Vašeroa planiran je kao treći meč dana na Centralnom terenu.
Program na ovom terenu od 11 sati otvara duel prvog kola između Francuza Artura Rinderkneša i Argentinca Fransiska Serundola. Potom će na Centralnom terenu igrati Alehandro Davidovič Fokina iz Španije i Francuz Moze Kuam.
Đoković je 11. teniser sveta, dok se Vašero nalazi na 27. mestu ATP liste. Đoković i Vašero su odigrali jedan međusobni meč, koji je dobio teniser iz Monaka prošle godine u polufinalu Mastersa u Šangaju.
Pobednik meča između Đokovića i Vašeroa igraće u drugom kolu turnira u Parizu protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.
Srpski teniser je sedam puta osvojio Masters u Parizu (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021. i 2023. godine).
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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