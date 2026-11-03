Đoković igra danas oko 15 časova protiv Vašeroa u prvom kolu Mastersa u Parizu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 15 časova protiv Valentina Vašeroa iz Monaka u prvom kolu Mastersa u Parizu.

Duel između Đokovića i Vašeroa planiran je kao treći meč dana na Centralnom terenu.

Program na ovom terenu od 11 sati otvara duel prvog kola između Francuza Artura Rinderkneša i Argentinca Fransiska Serundola. Potom će na Centralnom terenu igrati Alehandro Davidovič Fokina iz Španije i Francuz Moze Kuam.

Đoković je 11. teniser sveta, dok se Vašero nalazi na 27. mestu ATP liste. Đoković i Vašero su odigrali jedan međusobni meč, koji je dobio teniser iz Monaka prošle godine u polufinalu Mastersa u Šangaju.

Pobednik meča između Đokovića i Vašeroa igraće u drugom kolu turnira u Parizu protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.

Srpski teniser je sedam puta osvojio Masters u Parizu (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021. i 2023. godine).

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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