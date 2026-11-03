Urošu Živkoviću zapaljen auto: Oglasio se hitno

Rano jutros na Čukarici u požaru je izgoreo skupoceni automobil marke „audi Q8″, čiji je vlasnik poznati pevač Uroš Živković.

Nakon što je vest odjeknula u javnosti, pevač se oglasio i progovorio o incidentu.

Požar je izbio oko četiri sata ujutru u beogradskom naselju Čukarica, a stanare okolnih zgrada iz sna je trgao snažan prasak nalik eksploziji. Kada su pogledali kroz prozore, zatekli su uznemirujući prizor – luksuzni džip bio je u plamenu.

Vest o incidentu brzo je dospela u javnost, a oglasio se i sam Uroš Živković, koji je potvrdio informacije o požaru, ali nije želeo da otkriva dodatne detalje.

“Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi “, poručio je pevač.

Živković se, dakle, za sada neće dodatno oglašavati povodom incidenta koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima. Okolnosti izbijanja požara za sada nisu razjašnjene. A ostaje da se utvrdi šta je dovelo do toga da skupoceni automobil završi u plamenu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.