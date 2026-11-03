ZZJZ „Timok“ Zaječar: Nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi o pravilnoj ishrani i dojenju

Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar već dugi niz godina raspisuje konkurs za najbolje likovne i literarne radove na okružnom nivou povodom obeležavanja oktobra – meseca pravilne ishrane i Svetske nedelje dojenja, istakla je Ankica Živković Radenković iz Zavoda za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru.

Ona je dodala da su deca ove godine imala priliku da pišu i crtaju na dve teme: „Pravilna ishrana čuva tvoje zdravlje“ i „Majčino mleko – najbolja hrana od prvog dana“.

Na svečanosti, koja je ujedno i završna manifestacija konkursa, dodeljene su nagrade u više kategorija. Obuhvatajući predškolski uzrast, radove učenika osnovnih škola, kao i nagrade za kreativnost. Ta nagrada je pripala Ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju „Oblutak“ Zaječar.

Pre uručenja nagrada najuspešnijim učesnicima, predstavnici Zavoda za javno zdravlje „Timok“ obratili su se prisutnima. Podsetili su na značaj pravilne ishrane. A posebno su ukazali na važnost uobročenja, pravilnog rasporeda obroka tokom dana, kao jednog od ključnog principa pravilne ishrane.

Takođe su iz Zavoda za javno zdravlje „Timok“ istakli da se edukacija o pravilnoj ishrani, dojenju i zdravim životnim navikama sprovodi tokom cele godine. A tokom oktobra meseca te aktivnosti su intenzivnije, dok je ovaj konkurs primer toga.

Kroz ovakve aktivnosti susreću se dečja krativnost i stručni rad Zavoda sa istim ciljem, da znanje o zdravlju preraste u zdrave životne navike.

Zajecaronline/N. S.

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