ZZJZ „Timok“ Zaječar: Nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi o pravilnoj ishrani i dojenju
Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar već dugi niz godina raspisuje konkurs za najbolje likovne i literarne radove na okružnom nivou povodom obeležavanja oktobra – meseca pravilne ishrane i Svetske nedelje dojenja, istakla je Ankica Živković Radenković iz Zavoda za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru.
Ona je dodala da su deca ove godine imala priliku da pišu i crtaju na dve teme: „Pravilna ishrana čuva tvoje zdravlje“ i „Majčino mleko – najbolja hrana od prvog dana“.
Na svečanosti, koja je ujedno i završna manifestacija konkursa, dodeljene su nagrade u više kategorija. Obuhvatajući predškolski uzrast, radove učenika osnovnih škola, kao i nagrade za kreativnost. Ta nagrada je pripala Ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju „Oblutak“ Zaječar.
Pre uručenja nagrada najuspešnijim učesnicima, predstavnici Zavoda za javno zdravlje „Timok“ obratili su se prisutnima. Podsetili su na značaj pravilne ishrane. A posebno su ukazali na važnost uobročenja, pravilnog rasporeda obroka tokom dana, kao jednog od ključnog principa pravilne ishrane.
Takođe su iz Zavoda za javno zdravlje „Timok“ istakli da se edukacija o pravilnoj ishrani, dojenju i zdravim životnim navikama sprovodi tokom cele godine. A tokom oktobra meseca te aktivnosti su intenzivnije, dok je ovaj konkurs primer toga.
Kroz ovakve aktivnosti susreću se dečja krativnost i stručni rad Zavoda sa istim ciljem, da znanje o zdravlju preraste u zdrave životne navike.
Zajecaronline/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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