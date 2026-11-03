Prvi osnovni sud u Beogradu objavio ime pomilovanog u postupku pred tim sudom

Prvi osnovni sud u Beogradu saopštio je da mu je Ministarstvo pravde dostavilo jednu odluku predsednika Republike Srbije o pomilovanju.

Tom odlukom je Miodrag Selaković oslobođen od krivičnog gonjenja za teško delo protiv opšte sigurnosti u predmetu koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, saopšteno je iz tog suda.

Navedena odluka predsednika Republike Srbije o pomilovanju stupa na snagu danom njenog donošenja. A ovaj sud će, kako je najavljeno, u predmetu na koji se ista odnosi nadalje postupati u skladu sa zakonom.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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