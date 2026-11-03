Privredni sud pokrenuo stečaj nad Alta bankom

Privredni sud u Beogradu otvorio je danas stečajni postupak nad ALTA bankom, objavila je Agencije za osiguranje depozita. Do 6. novembra objaviće informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa.

Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika. A njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

“Do petka 6. novembra 2026. godine, Agencija će na svom veb sajtu (www.aod.rs) objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa. Kao i pregled mreže ekspozitura Banke Poštanske štedionice u kojima će se vršiti isplata. Agencija za osiguranje depozita dužna je da započne isplatu osiguranih iznosa depozita u roku od narednih sedam radnih dana”, navodi se na sajtu agencije.

Privredni sud pokrenuo stečaj nad Alta bankom

Deponenti će moći da preuzmu svoje osigurane iznose u roku od tri godine.

“Sistemom osiguranja depozita zaštićena su fizička lica, preduzetnici. Kao i mikro, mala i srednja pravna lica do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, nezavisno od valute ili vrste računa u banci. Svim osiguranim licima biće omogućen pristup sredstvima koja su čuvala u Alta banci preko banke isplatioca – Banke Poštanske štedionice. Dinarski ulozi će se isplaćivati u dinarima, a devizni u evrima”, navodi AOD.

Fond za osiguranje depozita, raspolaže sa dovoljno novca za isplatu svih osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

“Operativni kapaciteti Agencije u celosti su stavljeni u funkciju što efikasnije isplate osiguranih iznosa. Informacije o daljem postupku biće blagovremeno objavljene na veb sajtu Agencije i u medijima”, dodaje se u objavi.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Narodna banka Srbije najavila je da će u roku od tri radna dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad ALTA bankom, biti objavljeno obaveštenje o uslovima, mestima i rokovima isplate osiguranih depozita, kao i druge relevantne informacije za klijente banke.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.