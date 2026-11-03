Pregledi i intervencije tokom proteklog dana u zaječarskom Zdravstvenom centru

Tokom proteklog dana, odnosno u ponedeljak, 02. novembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 34 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 21 puta, od toga je 6 intervencija bilo u službi, dok je 15 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 143 školske dece i 111 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 18 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu nije bilo prinova.

Zajecaronline/N. S.

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