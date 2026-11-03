VELIKA POBEDA BOKIJA 13! PRAVDA JE KONAČNO ZADOVOLJENA: Posle višegodišnje borbe stigla oslobađajuća presuda!
Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oslobođen je optužbi u predmetu „Međunarodni savez“, nakon što je Apelacioni sud u Skoplju preinačio prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na pet godina zatvora.
Ovu važnu vest saopštio je njegov advokat Saško Dukovski, a prenosi makedonski portal „Skopje1″.Prema navodima advokata, Apelacioni sud doneo je oslobađajuću presudu ne samo za Bokija 13, već i za ostale optužene u istom predmetu.
“Eto, pravda je spora, ali dostižna! Apelacioni sud u Skoplju danas je doneo oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog u predmetu „Međunarodni savez“. Time je preinačio prvostepenu presudu Osnovnog krivičnog suda, kojom je bio osuđen na pet godina zatvora!”,poručio je Dukovski.
Ova odluka predstavlja veliki preokret u višegodišnjem sudskom postupku koji se vodio protiv Jovanovskog i drugih optuženih zbog navodnih finansijskih zloupotreba povezanih sa nevladinom organizacijom „Međunarodni savez“.
Podsetimo, u oktobru 2025. godine, nakon ponovljenog suđenja, Boki 13 osuđen je na pet godina zatvora navodno zbog prevare i pranja novca. Međutim, prema najnovijim informacijama koje je saopštio njegov advokat, ta presuda sada je preinačena u oslobađajuću.
U ranijoj fazi postupka Apelacioni sud već je potvrdio oslobađajuću presudu za bivšu poslanicu Frosinu Taševsku-Remenski. Dok su presude za deo ostalih optuženih bile ukinute, a predmet vraćen na ponovno suđenje.
Posle godina sudske borbe, za Bokija 13 stigla je vest koja predstavlja veliki uspeh njegove odbrane. Kao i novi, značajan preokret u jednom od najpraćenijih sudskih slučajeva u Severnoj Makedoniji.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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