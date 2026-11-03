VELIKA POBEDA BOKIJA 13! PRAVDA JE KONAČNO ZADOVOLJENA: Posle višegodišnje borbe stigla oslobađajuća presuda!

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oslobođen je optužbi u predmetu „Međunarodni savez“, nakon što je Apelacioni sud u Skoplju preinačio prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na pet godina zatvora.

Ovu važnu vest saopštio je njegov advokat Saško Dukovski, a prenosi makedonski portal „Skopje1″.Prema navodima advokata, Apelacioni sud doneo je oslobađajuću presudu ne samo za Bokija 13, već i za ostale optužene u istom predmetu.

“Eto, pravda je spora, ali dostižna! Apelacioni sud u Skoplju danas je doneo oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog u predmetu „Međunarodni savez“. Time je preinačio prvostepenu presudu Osnovnog krivičnog suda, kojom je bio osuđen na pet godina zatvora!”,poručio je Dukovski.

Ova odluka predstavlja veliki preokret u višegodišnjem sudskom postupku koji se vodio protiv Jovanovskog i drugih optuženih zbog navodnih finansijskih zloupotreba povezanih sa nevladinom organizacijom „Međunarodni savez“.

Podsetimo, u oktobru 2025. godine, nakon ponovljenog suđenja, Boki 13 osuđen je na pet godina zatvora navodno zbog prevare i pranja novca. Međutim, prema najnovijim informacijama koje je saopštio njegov advokat, ta presuda sada je preinačena u oslobađajuću.

U ranijoj fazi postupka Apelacioni sud već je potvrdio oslobađajuću presudu za bivšu poslanicu Frosinu Taševsku-Remenski. Dok su presude za deo ostalih optuženih bile ukinute, a predmet vraćen na ponovno suđenje.

Posle godina sudske borbe, za Bokija 13 stigla je vest koja predstavlja veliki uspeh njegove odbrane. Kao i novi, značajan preokret u jednom od najpraćenijih sudskih slučajeva u Severnoj Makedoniji.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!