Promocija drugog dela dokumentarnog filma o arheološkim istraživanjima kod Negotina 4. novembra u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

Drugi deo dokumentarnog filma “Vrelo – Šarkamen kod Negotina: arheološki projekat. Rezidencijalno-memorijalni kompleks rimskog cara Maksimijana Daje (305-313)” biće prikazan u sredu, 4. novembra u Pozorišnom muzeju u Zaječaru.

Film prikazuje višegodišnja arheološka istraživanja (od 2013. do 2024. godine) na kasnorimskom lokalitetu Vrelo kod Šarkamena.

Autor filma je arheolog i muzejski savetnik Gordan Janjić.

Početak je u 13 sati. Ulaz je slobodan.

Zajecaronline/Muzej Krajine/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

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