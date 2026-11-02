Putevi Srbije spremni za zimu: Obezbeđeno 95.000 tona soli sa rezervama, biće angažovano 2.412 radnika po smeni

Za predstojeću zimsku 2026/27. sezonu održavanja državnih puteva preduzeće “Putevi Srbije” obezbedilo je 850 putarskih vozila i kamiona, 343 mašine i 1.338 komada opreme. Kao i 95.000 tona soli sa rezervama, rečeno je danas u Beogradu na predstavljanju Plana zimske službe za 2026/2027. godinu.

Obezbeđeno je i 100.000 tona kamene rizle i 1.000 tona hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa.

Putevi Srbije spremni za zimu: Obezbeđeno 95.000 tona soli sa rezervama, biće angažovano 2.412 radnika po smeni

Za zimsko održavanje puteva biće angažovano 2.412 radnika po smeni. Među kojima je 1.037 putarskih radnika, 183 tehničara, 343 mašinista i 849 vozača.

Od mašina su obezbeđeni utovarivači, grejderi, buldožeri, specijalna vozila sa frezom i auto-dizalice. Dok opremu čine raonici, vučeni i rotacioni posipači.

Za održavanje puteva angažovana su 22 preduzeća za puteve i dva uslužna preduzeća.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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