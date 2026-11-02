Princ Vilijam prodaje deo imovine vredne 1,3 milijarde dolara, evo šta planira s novcem

Princ Vilijam nije nasledio samo titulu prestolonaslednika nakon smrti svoje bake, kraljice Elizabete Druge. On je preuzeo i upravljanje ogromnim vojvodstvom Kornvol, jednim od najvrednijih poseda britanske kraljevske porodice. Međutim, budući kralj odlučio je da ovo bogatstvo iskoristi na drugačiji način. Odlučio je da deo sredstava usmeri na rešavanje društvenih problema, zaštitu prirode i razvoj lokalnih zajednica.

Danas se njegova vrednost procenjuje na više od 1,3 milijarde dolara. Dok princu Vilijamu godišnje donosi privatni prihod od gotovo 31 milion dolara.

Ipak, vojvodstvo nije Vilijamovo lično vlasništvo kojim može neograničeno da raspolaže. Kada jednog dana postane kralj, upravljanje ovim posedom preći će na njegovog najstarijeg sina, princa Džordža (13), baš kao što je kralj Čarls Treći svojevremeno predao vojvodstvo Vilijamu.

Britanski prestolonaslednik ima velike planove

Iako je vojvodstvo vekovima predstavljalo važan izvor prihoda za naslednike britanske krune, princ Vilijam (44) želi da ga pretvori u sredstvo za ostvarivanje širih društvenih i ekoloških ciljeva. U maju ove godine otkriveno je da planira prodaju 20 odsto imovine vojvodstva, kako bi obezbedio novac za izgradnju stanova, obnovu prirodnih staništa i razvoj projekata obnovljive energije. Prema pisanju britanskog lista „Tajms“, očekuje se da bi prodajom mogao da prikupi oko 670 miliona dolara.

Izvršni direktor vojvodstva Vil Baks objasnio je da je cilj da se tradicionalno upravljanje zemljištem zameni pristupom koji donosi konkretnu korist društvu.

Milioni dolara za rešavanje problema beskućništva

Jedan od najvažnijih Vilijamovih ciljeva povezan je sa njegovim projektom „Homewards“. Projekat nastoji da pronađe inovativna rešenja za problem beskućništva, prilagođena potrebama lokalnih zajednica. Direktor imovine vojvodstva Kornvol Ben Marfi još 2024. godine objasnio je da je princ zatražio da se ovaj problem posebno razmotri na područjima koja pripadaju vojvodstvu.

U naselju Nansledan, u blizini Njukeja, već se grade socijalni stanovi namenjeni ljudima kojima je potrebna stambena podrška. Na istom području planirana je i izgradnja kompleksa „Market Street“. On će predstavljati jednu od prvih potpuno novoizgrađenih trgovačkih ulica te vrste u Velikoj Britaniji posle više od jednog veka.

Završetak projekta predviđen je za 2028. godinu. A prostor će biti namenjen lokalnim zanatlijama, malim nezavisnim preduzećima i društvenim inicijativama.

Novac od zatvora vraća lokalnom stanovništvu

U obližnjem Dartmuru, princ Vilijam odlučio je da dva miliona dolara godišnje, koliko je ranije dobijao od izdavanja lokalnog zatvora, usmeri nazad lokalnoj zajednici. Kako je navedeno u saopštenju objavljenom u septembru, novac će biti korišćen za podršku projektima koji donose dugoročne društvene, ekonomske i ekološke koristi stanovnicima Prinstauna i okolnog područja Dartmura.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.