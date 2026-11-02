SPISAK KRIVIČNIH PRIJAVA PODNETIH PROTIV ALEKSANDRA VUČIĆA:

Objavljen spisak prijava protiv bivseg predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

1. 30.10.2026. Krivična prijava podneta zbog sumnje na pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i izazivanje panike, uz zahtev za privođenje i pritvor.

2. 29.10.2026. Krivična prijava podneta povodom „Skaj prepiski“, zbog sumnje na kriminalno udruživanje i trgovinu uticajem povezanu sa Darkom Šarićem.

3. 02.10.2026. Krivična prijava podneta povodom pomilovanja 49 osoba, zbog sumnje na prekoračenje ovlašćenja i kršenje zakonskog postupka.

4. 12.12.2025. Krivična prijava podneta dopunom u slučaju „Generalštab“, zbog navodne uloge u poslovima povezanim sa ukidanjem zaštite kompleksa i spornom dokumentacijom.

5. 24.11.2025. Krivična prijava podneta povodom slučaja „Sarajevo safari“, radi ispitivanja moguće odgovornosti za zločine tokom opsade Sarajeva.

6. 19.11.2025. Krivična prijava podneta tužilaštvu u Milanu povodom slučaja „Sarajevo safari“, radi ispitivanja moguće povezanosti sa tim događajima.

7. 02.09.2025. Krivična prijava podneta u slučaju „Telekom i United Media“, zbog sumnje na trgovinu uticajem povodom smene menadžmenta.

8. 17.06.2025. Krivična prijava podneta zbog mogućeg ugrožavanja zdravlja, privatnosti i dostojanstva pacijenata iz Kočana posetom intenzivnoj nezi sa kamerama.

9. 05.06.2025. Krivična prijava podneta zbog navodnog organizovanog kriminalnog delovanja državnog vrha, o čemu je javno saopšteno u intervjuu.

10. 14.05.2025. Krivična prijava podneta zbog navodno neovlašćenog ulaska u intenzivnu negu i ugrožavanja zdravlja i privatnosti pacijenata iz Kočana.

11. 27.04.2025. Krivična prijava podneta zbog navodnog protivpravnog lišavanja slobode građana kojima je sprečavano napuštanje mitinga SNS.

12. 23.04.2025. Krivična prijava podneta zbog navodne upotrebe akustičnog oružja protiv građana na protestu 15. marta, uz medicinsku dokumentaciju oštećenih.

13. 11.04.2025. Krivična prijava podneta zbog izjava označenih kao pretnje tužiocima, pritisak na njihov rad i ometanje pravde.

14. 21.03.2025. Krivična prijava podneta zbog sumnje na podstrekavanje na terorizam, povodom navodne upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta.

15. 13.03.2025. Krivična prijava podneta u slučaju „CRTA“, zbog sumnje na zloupotrebu položaja, neovlašćeno korišćenje podataka i izazivanje panike.

16. 11.03.2025. Krivična prijava podneta u slučaju policajca Lazara Baćića, zbog navodnog izazivanja panike tvrdnjama da su ga povredili studenti.

17. 16.01.2025. Krivična prijava podneta zbog navodnog podsticanja nasilja nad studentima, nakon povređivanja studentkinje automobilom tokom blokade.

18. 13.12.2024. Krivična prijava podneta zbog navodnog podstrekavanja na nasilje, povodom povređivanja članova Beogradske filharmonije automobilom.

19. 04.11.2024. Krivična prijava podneta povodom pada nadstrešnice, zbog navodne korupcije povezane sa rekonstrukcijom novosadske železničke stanice.

20. 31.03.2023. Krivična prijava podneta zbog navodnog ugrožavanja teritorijalne celovitosti Srbije prihvatanjem evropskog plana za Kosovo.

21. 10.03.2023. Krivična prijava podneta zbog navodnog ugrožavanja teritorijalne celine prihvatanjem Sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

22. 16.03.2022. Krivična prijava podneta povodom rušenja u „Savamali“ i navodnog prikrivanja odgovornosti, u okviru tri javno prijavljena predmeta.

23. 11.02.2022. Krivična prijava podneta zbog sumnje na davanje mita u vezi sa glasanjem, povodom obećavanja dodatne novčane pomoći mladima.

24. 03.08.2021. Krivična prijava podneta radi ispitivanja navoda o povezanosti Vučića i Aleksandra Vulina sa kriminalnom grupom Belivuk–Miljković.

25. 23.03.2021. Krivična prijava podneta u aferi „Mauricijus“, zbog navodnog falsifikovanja i objavljivanja dokumentacije o bankarskim računima Dragana Đilasa.

26. 05.01.2021. Krivična prijava podneta zbog navodnog neprijavljivanja reketiranja i prisluškivanja o kojima je Vučić javno govorio.

27. 02.10.2020. Krivična prijava podneta u BiH zbog navodnog podsticanja na genocid skupštinskim govorom iz jula 1995. godine.

28. 25.08.2020. Krivična prijava podneta zbog navodnog dogovaranja podele Kosova i ugrožavanja ustavnog poretka i celovitosti Srbije.

29. 17.04.2020. Krivična prijava podneta zbog navodnog protivustavnog proglašenja vanrednog stanja i preuzimanja nadležnosti Narodne skupštine.

30. 30.03.2020. Krivična prijava podneta zbog navodnog nepostupanja po zdravstvenim propisima i izbegavanja samoizolacije nakon povratka iz Mađarske.

31. 26.02.2020. Krivična prijava podneta zbog navodnog neprijavljivanja saznanja o „Savamali“ i krivičnim delima koja je Vučić pripisivao Draganu Đilasu.

32. 09.12.2019. Krivična prijava podneta radi ispitivanja navoda o povezanosti Aleksandra i Andreja Vučića sa imanjem „Jovanjica“.

33. 05.11.2019. Krivična prijava podneta u slučaju „Krušik“, zbog sumnje na kriminalno udruživanje i zloupotrebe u trgovini oružjem.

34. 10.09.2019. Krivična prijava podneta zbog izjava o Kosovu koje su označene kao ugrožavanje nezavisnosti i teritorijalne celine Srbije.

35. 07.12.2018. Krivična prijava podneta u slučaju „Kopernikus“, zbog sumnje na kriminalno udruživanje i zloupotrebe pri kupovini kablovskog operatera novcem Telekoma.

36. 28.03.2017. Krivična prijava podneta zbog sumnje na zloupotrebu položaja, neprijavljivanje krivičnih dela i trgovinu uticajem, povodom navodnih veza vrha vlasti i policije sa organizovanim kriminalom.

37. 23.03.2017. Krivična prijava podneta zbog sumnje na zloupotrebu položaja povodom stranačkog saopštenja kojim je Nataša Jeremić označena kao šef narko tržišta.

38. 28.01.2017. Krivična prijava podneta u slučaju „Geozavod“, zbog navodnih zloupotreba pri ustupanju i komercijalnom korišćenju državne imovine.

39. 12.04.2016. Krivična prijava podneta zbog navodnog učešća u zloupotrebi identiteta Dveri kroz lažne internet profile i sadržaje.

40. 03.03.2016. Krivična prijava podneta zbog neizvršavanja sudskih presuda kojima je naloženo dostavljanje biografija državnih funkcionera.

41. 22.12.2015. Krivična prijava podneta protiv Vučića i Dačića zbog navodnog ugrožavanja ustavnog uređenja Briselskim sporazumom; podnošenje je javno potvrđeno tog datuma.

42. 02.12.2015. Krivična prijava podneta zbog navodnog izazivanja straha i panike javnim tvrdnjama o pripremi državnog udara.

43. 23.08.2015. Krivična prijava podneta u slučaju „Beogradska poslovna škola“, zbog sumnje na pritisak za odobravanje približno 781 milion dinara spornih pozajmica.

44. 20.12.2013. Krivična prijava podneta zbog navodnog pokušaja fizičkog napada i ugrožavanja sigurnosti Vladimira Cvijana na sednici Predsedništva SNS.

45. 16.05.2013. Krivična prijava podneta zbog navodnog kriminalnog udruživanja i kršenja Ustava tokom pregovora sa Prištinom u Briselu.

46. 24.04.2013. Krivična prijava podneta zbog navodnog priznanja okupacije, kapitulacije i otcepljenja Kosova prihvatanjem Briselskog sporazuma.

Zaječaronline/Studenti Šumadije, Instagram @studenti_sumadija/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!