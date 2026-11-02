Jezivo iznenađenje u slatkišima za Noć veštica: Pronađeni ekseri, igle i drugi metalni predmeti

Policija u austrijskom gradu Lincu saopštila je da su nepoznate osobe stavile eksere u slatkiše koji su deci deljeni za Noć veštica. Zbog toga je izdato upozorenje da se slatkiši koje su deca sakupila tokom tog praznika ne konzumiraju.

Upozorenje policije da se ne konzumiraju slatkiši koje su deca prikupila obilazeći kuće i stanove u okrugu Lind-Oed je izdato nakon što je muškarac (28) pronašao eksere u čokoladama i žvakaćim gumama koje su njegova deca sakupila tokom Noći veštica, prenosi danas “Standard”.

Policija je saopštila da su ekseri koji su pronađeni u slatkišima bili dugački oko jedan centimetar i da neki nisu bili vidljivi spolja.

Slični slučajevi izazvali su uzbunu u Nemačkoj tokom vikenda, gde su deca pronašla igle i druge metalne predmete u slatkišima koje su dobijali za Noć veštica, koja se slavi 31. oktobra, kada maskirana deca u grupama obilaze kuće u kraju u kome žive, a ljudi im daju slatkiše.

Policija u Nemačkoj je prijavila slične incidente u Tiringiji, Baden-Virtembergu, Bavarskoj, Donjoj Saksoniji i Rajnaland-Palatinatu.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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