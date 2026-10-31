JOŠ DVA DANA DO PRVE ARENE! Lukas sprema tri noći za pamćenje: Koncerti rasprodati u rekordnom roku, publika jedva čeka spektakl!

Još samo dva dana ostala su do trenutka kada će se Beogradskom arenom prolomiti prvi taktovi Lukasovih hitova, a hiljade ljudi zapevati uglas!

Aca Lukas će 2. novembra otvoriti veliki koncertni niz pred publikom koja je karte za prve dve večeri razgrabila u rekordnom roku. Zbog ogromnog interesovanja, nakon prvog koncerta zakazani su i nastupi 3. i 4. novembra, pa Beograd očekuju tri uzastopne večeri muzike, emocija i provoda.

Odbrojavanje je uveliko počelo. Publika jedva čeka susret sa pevačem čije se pesme na koncertima pevaju od prvog do poslednjeg stiha. Dovoljni su prvi taktovi „Lične karte“, „Kafane na Balkanu“, „Pesme od bola“, „Istine je da te lažem“ ili „Nečeg protiv bolova“ da hiljade glasova preuzmu pesmu i pretvore čitavu dvoranu u veliki hor.

Posle leta tokom kojeg je iz grada u grad potvrđivao ogromnu koncertnu moć, Lukas ne usporava. Tri beogradske Arene pokazuju koliko je snažna veza između njega i publike. Takvo interesovanje gradi se godinama, kroz pesme koje traju i koncerte sa kojih se odlazi promukao od pevanja.

Muzička scena menjala se mnogo puta tokom njegove karijere. Dolazili su novi trendovi, novi izvođači i nove generacije, ali Lukasovi najveći hitovi ostajali su među publikom — u refrenima koji se pevaju iz sveg glasa i emocijama koje ne blede sa godinama.

Upravo u tome leži snaga njegove karijere. Na njegovim koncertima okupljaju se ljudi koji su uz te pesme odrastali i oni koji ih tek otkrivaju. Kada muzika počne, svi pevaju zajedno. Svako ima svoj stih, svoju uspomenu i pesmu koju posebno čeka.

Lukasovi hitovi odavno su postali deo života njegove publike. Prate ljubavi i raskide, kafanske noći i velika slavlja, susrete i rastanke — trenutke koji se pamte. Taj repertoar sada stiže u Beogradsku arenu, pred hiljade ljudi spremnih da svaku emociju vrate pesmom.

Uz organizaciju Hype produkcije, za ove nastupe mesecima se pripremaju vizuelna rešenja i specijalni efekti koji će pesmama dati novu scensku dimenziju. Tri uzastopne večeri predstavljaju veliki koncertni i produkcijski poduhvat, a u središtu svega biće Lukas, njegovi hitovi i atmosfera koju stvara sa publikom.

Beograd je spreman, odbrojavanje ulazi u završnicu — 2, 3. i 4. novembra Arena peva sa Lukasom!

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!