Gitara Džordža Majkla iz spota “Faith” prodata za 215.000 evra

Gitara koju je muzičar Džordž Majkl svirao u spotu za pesmu “Faith” iz 1987. godine prodata je za 215.000 evra na aukciji u Velikoj Britaniji, uprkos sporu između članova porodice njegove nekadašnje lične asistentkinje Šivon Bejli i njenog supruga, koji je predmete ponudio na prodaju.

Gitara je bila među više od 30 predmeta iz kolekcije Bejli, koja je 20 godina radila kao Majklova asistentkinja i bliska saradnica. Aukcijska kuća “Sworders” prodala je predmete za ukupno 280.000 evra, bez provizije kupaca.

Šivon Bejli preminula je 2014. godine, a predmete je prodao njen suprug Ijan Belčer, koji ih je nasledio jer je ona umrla bez testamenta. Njen brat Džerard Bejli osporio je prodaju, tvrdeći da bi njegova sestra želela da lične uspomene ostanu u porodici i da bi bila “užasnuta” njihovom prodajom. On je aukcijskoj kući uputio zahtev da se prodaja otkaže ili da se predmeti ponude pod imenom njenog supruga. A ne kao deo kolekcije Šivon Bejli. Ipak, nema naznaka da Belčer nije imao zakonsko pravo da ih proda.

Među ostalim prodatim predmetima bili su potpisani omot albuma grupe Queen, prezentacioni CD albuma “Older”, zlatni diskovi i uspomene sa Majklove turneje iz 1988. godine. Gitara, model “Gretsch Synchromatic”, imala je važnu ulogu u Majklovom prelasku iz tinejdžerskog pop idola u solo izvođača. Šivon Bejli počela je da radi za Majkla 1984. godine. Ostala je njegova asistentkinja dve decenije.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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