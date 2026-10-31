„BEBE SAME BIRAJU RODITELJE?!“ Mr.sci.dr Jelena Jovanović pozvala se na Nikolu Teslu: „Spojiće se nauka i duhovnost! To je ovo vreme!“ (VIDEO)

Da li bebe same biraju roditelje pre nego što dođu na svet? Pitanje koje intrigira mnoge roditelje dobilo je veoma zanimljiv odgovor u emisiji „Dobro jutro mama“ na Hype televiziji.

Gošća emisije, mr. sci. dr Jelena Jovanović, specijalista pedijatrije Doma zdravlja Dedinje, govorila je o vezi između roditelja i dece, ali i o granicama naučnog saznanja. Takođe i o duhovnosti i idejama koje su mnogo pre našeg vremena zaokupljale velike umove.

BEBE SAME BIRAJU RODITELJE?!

Na direktno pitanje da li bebe biraju svoje roditelje, doktorka je odgovorila potvrdno, a zatim se pozvala na jednog od najvećih umova – Nikolu Teslu.

– Naravno da biraju. Savremena psihologija isto ima svoja uverenja uz duboko poštovanje nauke. Moram da se pozovem na nekoga ko je išao mnogo ispred vremena, koga svi mi veoma poštujemo i mnogo volimo. To je, naravno, Nikola Tesla. I šta je on govorio?! Da će doći vreme kada će se spojiti nauka i duhovnost. To zvuči kao ovo vreme – rekla je mr.sci dr Jelena Jovanović kroz osmeh.

Doktorka je potom podsetila i na Tesline vizije budućnosti, ističući koliko su njegove ideje bile ispred vremena u kojem je živeo.

– Za desetine godina ćemo biti u stanju da postignemo ono što za stotine godina pre toga nije bilo moguće. E, taj naš divni Nikola Tesla, koji je neosporno, bez obzira kako ga je nauka prihvatala i neprihvatala u vremenu kada je živeo, ostavio je nama mnogo mudrosti. Najavio je ovo vreme – dodala je doktorka.

Može li se veza između roditelja i deteta posmatrati i izvan onoga što nauka danas može da objasni? Da li je roditeljstvo samo biološka veza ili postoji i dublja dimenzija koju tek pokušavamo da razumemo? Ova zanimljiva tema otvorena je u emisiji „Dobro jutro mama“, koju vodi Tatjana Stevanović, patronažna sestra i nutricionista.

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Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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