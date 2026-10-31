DANAS SLAVIMO SVETOG LUKU! Jedno pravilo se strogo poštuje, a narodno verovanje otkriva kakva nas zima čeka

Srpska pravoslavna crkva u subotu, 31. oktobra, obeležava praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke, u narodu poznat kao Lučindan. Ovaj praznik prate brojni običaji i narodna verovanja, a posebno se izdvaja ono koje se odnosi na dolazak zime.

Sveti Luka bio je jedan od sedamdesetorice apostola i jedan od četvorice jevanđelista. Smatra se i osnivačem hrišćanskog ikonopisa, a vernici mu se tradicionalno mole za zdravlje i blagostanje.

Strogo pravilo koje se poštuje

Prema narodnom običaju, Lučindan se smatra zaprešnim danom, što znači da se na ovaj praznik izbegavaju teži poslovi. Posebno se vodilo računa o stoci i zaštiti domaćinstva, pa su domaćini nekada opasivali torove kako bi, prema verovanju, zaštitili ovce od vukova.

Za ovaj praznik vezuju se i poznate narodne izreke: „Ide Luka, eto vuka“ i „Sveti Luka, sneg do kuka“, koje nagoveštavaju da se približava hladniji deo godine.

Kako se nekada predviđala zima?

U pojedinim krajevima postojao je običaj da se na Lučindan posmatra kako stoka leži u toru. Prema verovanju koje je zabeležio Vuk Karadžić, ako stoka podvije noge pod sebe, predviđala se oštra zima i loša godina. Ako su joj noge opružene, verovalo se da slede blaža zima i povoljnija godina.

Ipak, reč je o narodnom verovanju, a ne o pouzdanoj meteorološkoj prognozi.

Lučindan je ujedno i krsna slava brojnih porodica u Srbiji, a u nekim mestima obeležava se kao zavetina ili esnafska slava. Praznik se tradicionalno provodi u krugu porodice, uz poštovanje običaja i bez nepotrebnih svađa i nervoze.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.