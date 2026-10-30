Evo koji su prvi znaci da je virusna infekcija gornjih disajnih puteva postala ozbiljnija

Specijalista otorinolaringologije dr Božidar Jakovljević izjavio je da je grip respiratorna virusna infekcija koja je praćena visokom temperaturom, veliko malaksalošću, jakim bolovima u mišićima i pojačanim sekretom iz nosa. Ujedno je i poručio da je sada pravi trenutak za vakcinu protiv sezonskog gripa koja štiti od teške kliničke slike i komplikacija, ali i od oboljevanja.

Istakao je da je visoka temperatura praćena sa jakim bolovima u mišićima najtipičniji znak gripa. Dodao je da upotreba antibiotika za lečenje gripa ne može da napravi štetu jer se radi o virusnoj infekciji koja se vrlo često kombinuje sa bakterijskom infekcijom.

“Lekari daju antibiotik najčešće u profilaktičke svrhe da ne dođe do ozbiljnijih komplikacija kao što su upala pluća ili upala bubrega”, dodao je on.

Na pitanje koji su prvi znaci da virsna infekcija gornjih disajnih puteva može da postane ozbiljnija, Jakovljević je rekao da su prvi simptomi ozbiljnije infekcije samo trajanje infekcije duže do nedelju dana. Naveo je da su to temperatura, kašalj i pojačana sekrecija iz nosa koji ne prestaju više od nedelju dana. Kao i dugotrajan osećaj malaksalosti.

Jakovljević je istakao da ukoliko osoba pripada rizičnoj grupi neophodno je da se što pre javi lekaru. Napomenuvši da u rizičnu grupu spadaju stariji ljudi, trudnice, mala deca i bolesnici koji boluju od hronične bolesti.

Jakovljević je izjavio da je sada pravi trenutak za vakcinu jer u ovim mesecima i kreće epidemija gripa. Istakavši da vakcina protiv gripa štiti od teške kliničke slike i komplikacija, ali i od oboljevanja.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.