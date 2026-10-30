TOK: Svi kapaciteti angažovani na hitnim proverama, izdati nalozi nadležnim državnim organima

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) saopštilo je da su svi njegovi kadrovski, tehnički i operativno-analitički kapaciteti u potpunosti angažovani na hitnom preduzimanju neophodnih mera i detaljnoj proveri informacija koje ukazuju na moguće izvršenje krivičnih dela iz njegove nadležnosti.

Iz TOK-a navode da su već izdali naloge drugim nadležnim državnim organima, koji su dužni da po njima postupaju i da o svakoj preduzetoj radnji u cilju otkrivanja krivičnih dela i pronalaženja izvršilaca obaveste postupajuće tužioce.

Tužilaštvo ističe da nastavlja da proverava navode iz svih podnetih krivičnih prijava i da će, kada za to postoje zakonski osnovi, bez odlaganja preduzimati korake za prikupljanje obaveštenja i dokaza, identifikovanje izvršilaca, ali i sprečavanje izvršenja krivičnih dela.

Kako bi borba protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije bila efikasnija, javni tužioci će, kako se navodi, koristiti sve zakonom predviđene mehanizme, uključujući formiranje udarnih grupa, finansijsku forenziku i intenzivnu međunarodnu saradnju.

Posebna pažnja biće posvećena slučajevima sa prekograničnim elementima, praćenju tokova novca i oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom.

„Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ostaje potpuno posvećeno vladavini prava i zaštiti javnog interesa“, navodi se u saopštenju.

Iz TOK-a poručuju da će javnost blagovremeno obaveštavati o svim značajnim ishodima postupaka.

U saopštenju nije precizirano na koje se konkretne slučajeve odnose hitne provere, niti kojim su državnim organima izdati nalozi.

Zajecaronline/192/N1/J.V.

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