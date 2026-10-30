SAŠA MIRKOVIĆ PODNEO KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV MARKA ĐEDOVIĆA I DRUGIH LICA: “Zbog ugrožavanja sigurnosti i moguće umešanosti u pokušaj u*istva mene i mojih saradnika”

SAŠA MIRKOVIĆ PODNEO KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV MARKA ĐEDOVIĆA I DRUGIH LICA!

Vlasnik i direktor Hype televizije i produkcije Saša Mirković oglasio se na svom Instagram storiju, gde je saopštio da su njegovi advokati podneli nekoliko krivičnih prijava protiv Marka Đedovića i drugih lica.

Kako je naveo, jedna od prijava podneta je zbog ugrožavanja sigurnosti, kao i zbog moguće umešanosti u pokušaj ubistva njega i njegovih saradnika.

Mirković je poručio da dalji postupak prepušta državnim organima i da se više neće oglašavati o ovom pitanju, kao ni o temi rodbinskih veza Marka Đedovića i njegovih, kako ih je nazvao, tutora.

SAŠA MIRKOVIĆ PODNEO KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV MARKA ĐEDOVIĆA I DRUGIH LICA!

– Protiv Marka Đedovića i drugih lica kao organizovane kriminalne grupe danas su moji advokati podneli nekoliko krivičnih prijava za učinjena krivična dela zbog kojih se goni po službenoj dužnosti. Dalje je na državnim organima i neću se više oglašavati po tom pitanju kao ni po pitanju rodbinskih veza Đedovića i njegovih tutora. Zbog ugrožavanja sigurnosti kao i zbog moguće umešanosti u pokušaj ubistva mene i mojih saradnika takođe je podneta krivična prijava. Živela pravna država Srbija! – napisao je Saša Mirković.

Zajecaronline/J.V.

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