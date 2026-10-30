Udruženje „Glas hrabrih“ uspešno realizovalo trodnevnu akciju preventivnih pregleda dojki: Pregledano čak 147 žena

Rezultati akcije Udruženja „Glas hrabrih“ iz Zaječara iz aktivnosti usmerene na unapređenje prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke organizacijom besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki 26. 27. i 28. oktobra, donelo je rezultate.

Uz stručnost i predanost dr Borislava Miletića spec. radiologije, u tri dana, koliko je akcija trajala, pregledano je čak 147 žena UZ pregledom dojki, navode iz ZC Zaječar.

U saopštenju udruženja “Glas hrabrih” navodi se: “Dve žene su upućene na dalju dijagnostiku zbog pronalaženja “sumnjive” promene. Kod 58 žena je verifikovano postojanje cisti i fibroadenoma, tj. benignih promena koje zahtevaju redovno praćenje. Dok je kod ostalih žena nalaz bio u fiziološkim granicama.”

Pregledi su bili namenjeni ženama starosti od 15 do 50 godina, a kako navode organizatori, u planu je da se ovakve akcije češće održavaju, a sve u cilju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojki.

Zajecaronline/N. S.

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