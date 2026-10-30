SAŠA MIRKOVIĆ U AUTORSKOM TEKSTU OTVORIO KLJUČNO PITANJE: “PRAVDA ILI POLITIČKA ODMAZDA?”

Saša Mirković, diplomirani pravnik, vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, oglasio se na svom Instagram profilu, gde je izneo svoj stav o aktuelnoj društvenoj i političkoj situaciji u Srbiji, odgovornosti institucija i predstojećim promenama.

U svom autorskom tekstu pod naslovom „Kontaminirano društvo: Pravda ne sme postati novi oblik nepravde“ osvrnuo se na značaj vladavine prava, studentski pokret i opasnost od političkog revanšizma.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

Postoje trenuci u istoriji jednog društva kada najveći izazov nije promeniti vlast, već promeniti način razmišljanja. Jer politička promena, sama po sebi, ne znači i društveni preporod. Posebno ne onda kada je društvo godinama sistematski kontaminirano pogrešnim vrednostima, političkom poslušnošću, institucionalnom neodgovornošću i opasnim uverenjem da je pripadnost određenoj strukturi važnija od zakona, znanja i ličnog integriteta.

Srbija se danas suočava upravo sa takvim izazovom.

Bilo bi politički neodgovorno, ali i intelektualno nepošteno, svu odgovornost za stanje u društvu pripisati isključivo Aleksandru Vučiću. Nesporno je da kao najuticajnija politička figura snosi najveći deo političke odgovornosti. Međutim, mnogo dublji problem predstavljaju oni koji su se godinama skrivali iza njegovog autoriteta, gradeći sopstvene pozicije na poltronstvu, interesima, zloupotrebi poverenja i demonstraciji moći.

Takvi pojedinci nisu samo kompromitovali određene institucije. Oni su postepeno menjali sistem vrednosti, stvarajući ambijent u kojem je poslušnost postala važnija od sposobnosti, podobnost od stručnosti, a politička lojalnost od pravne i moralne odgovornosti.

I upravo zato promena takvog sistema zahteva mnogo više od promene ljudi na njegovom vrhu.

Kontaminirano društvo ne može se izlečiti novom kontaminacijom.

U tom kontekstu, posebno je važno razumeti odgovornost studentskog pokreta i svih onih koji danas pretenduju da budu nosioci političkih promena. Studentska energija, društvena hrabrost i legitimna težnja ka pravednijoj državi zaslužuju poštovanje. Ali upravo oni koji se pozivaju na pravdu imaju najveću obavezu da ne ponove metode protiv kojih su ustali.

Politički legitimitet, pa čak ni izborna pobeda, nikome ne daju pravo da se ponaša kao inkvizitor.

U pravnoj istoriji postoje dva pojma koja nas na to ozbiljno upozoravaju: vis publica i proscriptio.

Prvi nas, u istorijskom kontekstu rimskog prava, podseća na opasnost javnog nasilja i upotrebe sile, dok drugi označava proskripciju — javno označavanje pojedinaca kao neprijatelja, njihovo stavljanje izvan pravne zaštite, a u istorijskim okolnostima i oduzimanje imovine, progon i fizičko uklanjanje.

To nisu samo termini iz pravne istorije. To su ozbiljna civilizacijska upozorenja.

Društvo koje želi da uspostavi vladavinu prava ne sme dozvoliti da političko neslaganje postane osnov za javni progon, da pretpostavka krivice zameni dokazivanje ili da se pravda pretvori u instrument političkog revanšizma.

Jer nepravdom se ne dolazi do pravde. Nasiljem se ne uspostavlja demokratija. A progonom se ne stvara slobodno društvo.

Ako smo godinama kritikovali samovolju, onda danas ne smemo opravdavati novu samovolju samo zato što dolazi sa druge političke strane.

Ako smo se zalagali za nezavisne institucije, onda moramo prihvatiti da one budu nezavisne i onda kada njihove odluke nisu u skladu sa našim političkim očekivanjima.

Ako smo zahtevali odgovornost prethodne vlasti, onda moramo insistirati na odgovornosti zasnovanoj na činjenicama, dokazima i zakonu, a ne na kolektivnoj osudi, javnom linču i unapred napisanim presudama.

To, naravno, ne znači amnestiju za bilo čiju zloupotrebu. Naprotiv.

Svako ko je prekršio zakon mora odgovarati, bez obzira na funkciju, političku pripadnost ili bliskost sa bilo kojim centrom moći. Ali između zakonite odgovornosti i političke osvete postoji ogromna razlika. Ta razlika predstavlja samu suštinu pravne države.

Srbija danas ne treba nove gospodare političke istine. Potrebne su joj institucije koje će biti snažnije od svakog pojedinca, pravila koja će važiti jednako za sve i politička kultura u kojoj neistomišljenik nije automatski neprijatelj.

Zato smatram da je najvažniji zadatak svih koji žele promene da pokažu političku zrelost, strpljenje i odgovornost.

Nije vreme za euforiju koja zamagljuje razum. Nije vreme za revanšizam koji produbljuje podele. Nije vreme za nove spiskove podobnih i nepodobnih.

Vreme je za smirivanje društvenih tenzija, obnovu poverenja, ozbiljne političke odluke i postepeno vraćanje sistema u normalne institucionalne tokove.

Jer društvo koje je godinama trovalo sopstvene temelje ne može se oporaviti preko noći. Za takav oporavak potrebni su znanje, mudrost, politička hrabrost i, iznad svega, sposobnost da se opšti interes postavi iznad ličnih i partijskih obračuna.

Ovo nije poziv na zaborav, ovo je poziv na razum.

Nije poziv na izbegavanje odgovornosti, ovo je poziv na odgovornost bez osvete.

Nije odbrana bilo koje vlasti, već odbrana principa koji moraju biti iznad svake vlasti.

Na kraju, istinska vrednost političkih promena neće se meriti brojem smenjenih ljudi, već brojem obnovljenih institucija, vraćenim poverenjem građana i sposobnošću društva da konačno izađe iz začaranog kruga međusobnih obračuna.

Srbija ne sme da zameni jednu nepravdu drugom, jednog političkog autoriteta drugim, niti jedan oblik straha nekim novim strahom.

Zato moj apel svima, a posebno mladim ljudima koji u sebi nose legitimnu želju za promenama, glasi: budite mudriji od onih koje kritikujete. Budite pravedniji od onih kojima zamerate nepravdu. Budite odgovorniji od onih čiju odgovornost zahtevate.

Jer najveća politička pobeda nije pobediti protivnika.

Najveća pobeda je izgraditi društvo u kojem niko više neće morati da se plaši pobednika.

Saša Mirković

Diplomirani pravnik, vlasnik i direktor medijske kompanije

Zajecaronline/Hypetv.rs/J.V.

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