Đoković nakon eliminacije sa turnira u Bazelu: Razočaran sam, narednih dana ću razmišljati o sledećem turniru

Srpski teniser Novak Đoković poražen je od Jan-Lenarda Štrufa rezultatom 2:1 u setovima u osmini finala tunira u Bazelu.

Đoković je izjavio posle eliminacije sa turnira u Bazelu da je razočaran i dodao da će o narednih dana razmišljati o sledećem turniru na kojem će igrati.

“On je odigrao neke neverovatne udarce i neverovatne poene u odlučujućim trenucima, kada sam imao brejk lopte. Možda je bio jedan ili dva poena gde sam mogao da budem agresivniji, ali sve zasluge idu njemu. Boli to što sam izgubio, znate, on je jednostavno igrao neverovatan tenis. Ne sećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, išao je sa dva prva servisa i bio je to prosto jedan od onih mečeva. Još uvek sam razočaran, ali razmišljaću o Parizu u narednih nekoliko dana i nadam se da tamo mogu da odigram bolje”, rekao je Đoković posle meča.

Masters turnir u Parizu igraće se od 2. do 8. novembra.

Zajecaronline/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.