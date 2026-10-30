Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo pobedili Bajern u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Bajerna rezultatom 103:73 u meču devetog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Čima Moneke sa 15 poena. Džordan Nvora i Tajson Karter postigli su po 14 poena, a Kristijan Koloko i Semi Odželej ubacili su po 12.

U redovima Bajerna istakao se Dvejn Vašington sa 16 poena. Majls Moris je dao 14 poena, Vladimir Lučić je postigao 12.

Obe ekipe su se smenjivale u prednosti tokom prve četvrtine, a posle 10 minuta bilo je 19:15 za Zvezdu. “Crveno-beli” su povećavali prednost tokom druge deonice pa su na poluvreme otišli sa 17 poena razlike 48:31. Domaći tim je u drugom poluvremenu održavao veliko vođstvo i tako došao do druge uzastopne i ubedljive pobede na svom terenu u Evroligi.

Zvezda se naalzi na šestom mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i tri poraza, dok je Bajern na 18. poziciji sa učinkom 2-7. U sledećem kolu, Zvezda će gostovati Olimpijakosu, a Bajern će igrati u Francuskoj protiv Asvela.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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