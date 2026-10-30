U Brčkom proglašen Dan žalosti zbog pogibije četiri pripadnika EUFOR-a u padu helikoptera

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić proglasio je danas Dan žalosti povodom pogibije četiri pripadnika EUFOR-a iz sastava italijanskih oružanih snaga, koji su u četvrtak stradali u padu helikoptera u Brčkom.

“Reč je o vojnicima iz sastava mirovnih snaga angažovanih na očuvanju mira i stabilnosti u BiH. Ovo je simboličan način da izrazimo solidarnost sa porodicama žrtava i celim italijanskim narodom”, rekao je Milić.

On je istakao da posebnu zahvalnost zaslužuju piloti helikoptera. Oni su nastojali da održe letelicu u vazduhu kako bi sprečili njen pad na naseljena mesta i tako izbegli civilne žrtve.

Dan žalosti biće obeležen spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim institucijama Brčko distrikta. Takođe i prilagođavanjem programskih sadržaja medija koji emituju program na području distrikta.

EUFOR je sinoć saopštio da su u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula dva pripadnika Oružanih snaga Italije i dva pripadnika Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povređeno.

Dve povređene osobe prebačene su u zdravstvenu ustanovu u Tuzli radi daljeg lečenja, dok se devetoro povređenih leči u Brčkom.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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