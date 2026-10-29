Saša Mirković poslao snažnu poruku o odgovornosti i savesti: „Narod nije glasao za proganjanje bilo kog pojedinca ili grupe ljudi koja ne misli isto, već za ideje koje imaju ljudsku vrednost – da se neke stvari stave na pravo mesto, da narod dobije pravdu i da dođe do pročišćenja ljudskih duša, a rekao bih i savesti!“

Saša Mirković, direktor i vlasnik Hype televizije, govorio je o odgovornosti, pravdi i vrednostima koje bi, prema njegovim rečima, trebalo da budu temelj društva.

Osvrnuo se na aktuelna dešavanja u Srbiji, ističući da je važno da se pažnja usmeri na konkretne rezultate, umesto na međusobne sukobe, podele i optužbe.

Mirković je poručio da je neophodno da se društvo okrene ljudskim vrednostima, odgovornosti i preispitivanju sopstvenih postupaka. Naglasio je da pravda i savest moraju da budu u središtu svakog ozbiljnog društvenog razgovora.

Saša Mirković o pravdi i odgovornosti u društvu

Posebno je istakao da građani, prema njegovom mišljenju, očekuju da se stvari konačno postave na pravo mesto, kao i da se prevaziđu podele koje opterećuju društvo.

„Narod nije glasao za studente, nego za one ideje koje su ljudske, imaju ljudsku vrednost, a to je da se neke stvari konačno stave na pravo mesto. Da narod dobije pravdu i da dođe do pročišćenja ljudskih duša, a rekao bih i ljudskih savesti“, poručio je Saša Mirković.

Zajecaronline/J.V.

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