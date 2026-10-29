Putevi Srbije pokrenuli dve nove kampanje za povećanje bezbednosti saobraćaja

Radi unapređenja bezbednosti saobraćaja “Putevi Srbije” pokrenuli su dve nove edukativne kampanje, saopštilo je danas ovo preduzeće i navelo da je cilj kampanja da se vozačima ukaže na značaj odgovornog ponašanja kako bi se smanjio rizik od saobraćajnih nezgoda i sačuvali ljudski životi.

Kampanja “Oprez u zoni radova! Uspori!”, ima za cilj da skrene pažnju vozačima na značaj odgovornog ponašanja prilikom prolaska kroz zone izvođenja radova na putevima, kao i na moguće posledice nepoštovanja privremenog režima saobraćaja i postavljene saobraćajne signalizacije.

Kampanjom se posebno ukazuje na moguće posledice nepoštovanja privremene saobraćajne signalizacije, prekoračenja dozvoljene brzine i neprilagođene vožnje, čime se ugrožava bezbednost vozača, putnika, drugih učesnika u saobraćaju, ali i radnika angažovanih na izvođenju radova.

“Putevi Srbije” apeluju na vozače da prilikom približavanja zonama radova blagovremeno smanje brzinu, poštuju postavljenu signalizaciju i postupaju u skladu sa privremenim režimom saobraćaja.

Druga kampanja pod nazivom “Uspori! Odaberi traku! Drži odstojanje!” posvećena je unapređenju bezbednosti saobraćaja u zonama naplatnih stanica na auto-putevima.

Cilj kampanje je da skrene pažnju vozačima na rizike koji nastaju zbog nepoštovanja ograničenja brzine, neblagovremenog izbora saobraćajne trake. Nedovoljnog odstojanja između vozila i nepažnje prilikom približavanja naplatnim stanicama.

Iz “Puteva Srbije” naglašavaju da nepoštovanje ograničenja brzine predstavlja jedan od značajnih faktora rizika za nastanak saobraćajnih nezgoda. Kako u zonama radova, tako i u zonama naplatnih stanica i apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine. Kao i postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i da prilagode brzinu uslovima na putu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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