Festival „Vlaške izvorne pesme” u petak, 30. oktobra u Boru

U sali Muzičke škole u Boru, u petak, 30. oktobra, održaće se 22. festival „Vlaške izvorne pesme”.

Učesnike festivala ocenjivaće stručni žiri: Svetlana Arsić, Dragana Marinković i Svetlana Azanjac. Narodni umetnici predstaviće se u dve kategorije: solo pesma sa muzičkom pratnjom i solo pesma bez muzičke pratnje.

Zajecaronline/Centar za kulturu Bor/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!