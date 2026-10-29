Pojedine ulicu u Zaječaru, deo Malog Jacenovca i deo Vražogrnca 30. oktobra bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, kako je najavljeno, u petak, 30. oktobra, bez struje biće u Zaječaru ulica Hajduk Veljkova- od Katanićeve ulice do AMS, deo ulice Cara Dušana i donji deo ulice Ivana Milutinovića. Struje neće biti u periodu od 9 do 10 časova.

Takođe, bez električne energije biće i deo Malog Jasenovca i deo Vražogrnca (prema pruzi), u periodu od 10 do 14 časova.

Zajecaronline/N. S.

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