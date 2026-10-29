NBS objavila podatke: Srbi za putovanja u inostranstvo sve više troše

NBS objavila podatke: Srbi za putovanja već potrošili za oko pola milijarde evra više na putovanja u inostranstvo nego u 2025. godini

Građani Srbije su u prvih osam meseci ove godine potrošili za oko pola milijarde evra više na putovanja u inostranstvo nego u 2025. godini, pokazuju podaci Narodne banke Srbije.

Potrošnja na ta putovanja je u prvih osam meseci iznosila 3,632 milijarde evra. Dok je prošlogodišnja potrošnja bila 3,124 milijarde evra za isti period.

Takođe, u prvih osam meseci ove godine deficit u turističkim uslugama iznosio je 1,677 milijardi evra. Odnosno za toliko su turisti iz Srbije više potrošili na putovanja van zemlje nego što je domaći turizam uspeo da zaradi od svoje ponude.

Gledajući svaki mesec tekuće godine pojedinačno, zaključno sa avgustom, srpski turisti su u inostranstvu trošili više nego prošle godine.

Srbija se, sa deficitom od 1,677 milijardi evra u prvih osam meseci ove godine, praktično približila minusu ostvarenom u celoj prošloj godini koji je iznosio 1,759 milijardi evra. A dosadašnji tempo potrošnje ukazuje da bi deficit do kraja ove godine mogao da se približi iznosu od čak dve milijarde evra. To bi bio nastavak trenda iz 2025. godine kada je potrošnja stanovnika Srbije u inostranstvu porasla skoro za četvrtinu za samo jednu godinu.

Takođe, NBS navodi da su građani Srbije u prošloj godini finansijski odliv po osnovu turističkih putovanja van zemlje povećali za čak 23 odsto na 4,653 milijardi evra naspram potrošenih 3,778 milijardi evra u 2024. Dakle, samo za jednu godinu turistička potrošnja van granica zemlje povećana je za skoro 900 miliona evra.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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