U Zdravstvenom centru Zaječar tokom prethodnog dana povećan broj pregleda dece

Tokom proteklog dana, odnosno u sredu,28.oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 58 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 22 puta, od toga je 10 intervencija bilo u službi, dok je 12 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 121 školske dece i 137 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 21 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu nije bilo prinova u toku prethodnog dana.

Zajecaronline/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!