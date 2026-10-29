-Saša Mirković: „Vučiću sam rekao MNOGO kada niko nije mogao to NI DA ZAMISLI, a bio je NAJJAČI! Ne udaram sa leđa! Neću ga napadati sada, jer nije najjači, a nije ni vlast“

U svom odgovoru na maliciozni, tendenciozni i osvetoljubivi tekst novinarke Nove.rs, Lare Golubović, u kojem je optužen da se „šlihta studentima“, direktor i vlasnik Hype televizije Saša Mirković pojasnio je svoj stav prema Aleksandru Vučiću.

„Vučiću sam rekao mnogo kada niko nije mogao to ni da zamisli, a bio je najjači! Ne udaram sa leđa! Neću ga napadati sada, jer nije najjači, a nije ni vlast“, napisao je Mirković, pa dodao:

Direktor i vlasnik Hype televizije odgovorio na maliciozni, tendenciozni i osvetoljubivi tekst novinarke Lare Golubović

„Jednom je jedan čovek rekao: “Volim NOVINARKE koje lako KLEKNU”. E, ja ne VOLIM ni da klečim, a ni od drugih to nisam želeo ni kada su se “NUDILE”. Volim da ljudi žive u harmoniji i bez mržnje. Izvini, LARA, što te nisam želeo. Zauvek će tako ostati, a ti nastavi da lažeš o meni i da se svetiš. Ajmo svi da širimo ljubav, a ne mržnju.“

Saša Mirković: „Vučiću sam rekao MNOGO kada niko nije mogao to NI DA ZAMISLI, a bio je NAJJAČI! Ne udaram sa leđa! Neću ga napadati sada, jer nije najjači, a nije ni vlast“

„Lara mi nije oprostila što sam je odbio“

„Jedina osoba koja se šlihtala bila je ona, i to meni, ali je bila džentlmenski odbijena i tako bi i ostalo kad me ne bi maltretirala i svetila se zbog odbijanja. Znači, ne letim, tako da i ne prelećem. Uljudno sam čestitao pobedu SL u nedelju uveče, iako nisam ni glasao tog dana jer nisam bio u zemlji.

“Vučić je moj nekadašnji partijski drug, sa kojim sam bio u vrlo „zategnutim“ odnosima od 2015. do 2019. godine. Ono što sam mu ja rekao mnogi nisu smeli ni da zamisle. Tada je bio najjači. Izašao sam iz SNS-a i nisam član nijedne partije (čisto da se zna). Pobedu čestitao jesam i od nove Vlade očekujem da nastavi da gradi Srbiju. Od Vlade Republike Srbije, a ne od Nove i neostvarene Lare. Vučića neću napadati jer nije najjači sada i nije vlast. Ja sam ga dovoljno napadao dok je bio najjači. Takav sam, j*bi ga. Nisam p… da udaram sa leđa. Lara mi nije oprostila što sam je odbio. Izvini, L.“, napisao je.

Na kraju poruke pozvao je na širenje ljubavi, a ne mržnje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

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