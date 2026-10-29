SAŠA MIRKOVIĆ: „VOLIM DA LJUDI ŽIVE U HARMONIJI I BEZ MRŽNJE!“ Direktor i vlasnik Hype televizije odgovorio na maliciozni, tendenciozni i osvetoljubivi tekst novinarke Lare Golubović, plasiran zbog odbijanja u muško-ženskim odnosima, uz poruku: „Širimo ljubav, a ne mržnju!“

Direktor i vlasnik Hype televizije Saša Mirković se oglasio i odgovorio na tekst novinarke Lare Golubović u kojem je optužen da se „šlihta studentima“ nakon što je ranije bio blizak vlasti.

Naime, Mirković je odgovorio na maliciozni, tendenciozni i osvetoljubivi tekst novinarke Nove.rs, Lare Golubović.

U odgovoru Mirković navodi da se ne bavi politikom dugi niz godina i da se nikome ne preporučuje.

Direktor i vlasnik Hype televizije odgovorio na maliciozni, tendenciozni i osvetoljubivi tekst novinarke Lare Golubović

„Evo odgovora ovoj gospođici koja izmišlja priče i pokušava da me ubaci u politiku kojom se ne bavim dugi niz godina, a još manje klečim i molim. Jedina osoba koja se šlihtala bila je ona, i to meni, ali je bila džentlmenski odbijena i tako bi i ostalo kad me ne bi maltretirala i svetila se zbog odbijanja. Znači, ne letim, tako da i ne prelećem. Uljudno sam čestitao pobedu SL u nedelju uveče, iako nisam ni glasao tog dana jer nisam bio u zemlji.

– Vučić je moj nekadašnji partijski drug, sa kojim sam bio u vrlo „zategnutim“ odnosima od 2015. do 2019. godine. Ono što sam mu ja rekao mnogi nisu smeli ni da zamisle. Tada je bio najjači. Izašao sam iz SNS-a i nisam član nijedne partije (čisto da se zna). Pobedu čestitao jesam i od nove Vlade očekujem da nastavi da gradi Srbiju. Od Vlade Republike Srbije, a ne od Nove i neostvarene Lare. Vučića neću napadati jer nije najjači sada i nije vlast. Ja sam ga dovoljno napadao dok je bio najjači. Takav sam, j*bi ga. Nisam p… da udaram sa leđa. Lara mi nije oprostila što sam je odbio. Izvini, L.“, napisao je.

SAŠA MIRKOVIĆ: „VOLIM DA LJUDI ŽIVE U HARMONIJI I BEZ MRŽNJE!“ Direktor i vlasnik Hype televizije odgovorio na maliciozni, tendenciozni i osvetoljubivi tekst novinarke Lare Golubović, plasiran zbog odbijanja u muško-ženskim odnosima, uz poruku: „Širimo ljubav, a ne mržnju!“

Dodao je da je uljudno čestitao pobedu Studentske liste iako nije glasao jer nije bio u zemlji.

Na kraju poruke pozvao je na širenje ljubavi, a ne mržnje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

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