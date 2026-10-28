Ovaj čovek nikako da stane: Novi skandal oca Lamina Jamala

Munir Nasraui, otac fudbalske zvezde Barselone Lamina Jamala, ponovo se našao u centru pažnje zbog incidenta koji se, prema pisanju španskih medija, dogodio na aerodromu u Barseloni uoči ceremonije dodele Zlatne lopte u Londonu.

Kako prenosi španski portal “El Espanol”, do sukoba je došlo 26. oktobra, kada je zaposlena u jednom aerodromskom kafiću zamolila Nasrauija da pomeri jaknu koju je ostavio na mestu na kojem nije bilo dozvoljeno da stoji.

Situacija je ubrzo eskalirala. Prema navodima svedoka koje prenose mediji, Jamalov otac je burno reagovao i navodno pljunuo konobaricu u lice. Drugi putnik pokušao je da stane u njenu zaštitu, ali je Nasraui, prema istim izveštajima, krenuo i na njega, zgrabivši stolicu i zapretivši da će je baciti.

Na kraju je intervenisala španska Civilna garda, koja je smirila situaciju. Uprkos incidentu, Nasraui je uspeo da se ukrca na let za London.

Međutim, ni po završetku ceremonije Zlatne lopte nije izbegao novu kontroverzu. Nakon dodele nagrada, navodno se sukobio sa članom ruske novinarske ekipe koji mu je prišao sa telefonom. Snimci koji su kružili društvenim mrežama prikazuju kako Nasraui kreće prema snimatelju i zamalo mu izbija telefon iz ruke.

Ovo nije prvi put da se otac mladog fudbalera Barselone i španske reprezentacije povezuje sa kontroverzama. Nasraui je i ranije bio u centru pažnje zbog sudske kazne povezane sa incidentom na političkom štandu, kao i zbog sukoba sa ljudima iz svog kraja.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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