Hitna zabrana plovidbe na Savi: Uočeno je više predmeta za koje se sumnja da su minsko-eksplozivna sredstva

Uz stub mosta na Savi kod Sremske Rače uočeno je više predmeta za koje se sumnja da su minsko-eksplozivna sredstva. Usled toga je hitno uvedena zabrana plovidbe Savom u dužini od 10 kilometara, rekao je danas Tanjugu šef Lučke kapetanije Sremska Rača Dragan Mijailović.

On je naveo da su uočena minsko-eksplozivna sredstva verovatno topovske granate iz Drugog svetskog rata, koje nisu ispaljene, već jednostavno bačene u Savu. A kako se one jednim delom nalaze na plovnom putu, uvedena je zabrana da ih neki brod slučajno ne bi aktivirao.

Mijailović je takođe naveo da će tražiti da se utvrdi koliko se minsko-eksplozivnih sredstava nalazi i da sve budu uklonjene i razminirane.

On je rekao da je zabranjena plovidba uzvodno ka Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ali i naglasio da plovidba već izvesno vreme, zbog niskog vodostaja, nije moguća i bez zabrane.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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