Bivši dečko Tejlor Svift novi Džejms Bond? Ovaj glumac je tajanstveni kandidat za čuvenog agenta 007

Bivši dečko Tejlor Svift novi Džejms Bond?

Ljubitelji Džejmsa Bonda veruju da su otkrili identitet misterioznog glumca koji je navodno prošao u završni krug audicija za ulogu agenta 007. Među imenima koja se pominju nalazi se i Džo Alvin, nekadašnji partner Tejlor Svift. Ipak, producenti još nisu potvrdili njegovu kandidaturu.

Potraga za novim Džejmsom Bondom ušla je u završnu fazu. Prema pisanju stranih medija, glumci su učestvovali u probnim snimanjima u studiju Brej u Berkširu.

Među imenima koja se povezuju sa ulogom nalaze se Kalum Tarner, Džek Louden i Džoš O’Konor. Međutim, pažnju javnosti privukao je četvrti kandidat čiji identitet nije otkriven.

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Nakon što je misteriozni glumac viđen u blizini studija, društvene mreže preplavile su teorije o tome ko bi mogao da nasledi Danijela Krejga.

Pojedini fanovi uvereni su da je reč upravo o Džou Alvinu. Ipak, za ovu tvrdnju zasad nema zvanične potvrde.

Zašto fanovi sumnjaju na bivšeg dečka Tejlor Svift?

Džo Alvin poznat je po ulogama u filmovima „The Brutalist“ i „Hamnet“, kao i seriji „Conversations with Friends“.

Obožavaoci koji ga povezuju sa ulogom agenta 007 ističu njegove ranije profesionalne veze sa kasting direktorkom Ninom Gold. Ona je sarađivala sa glumcem na više projekata tokom njegove karijere.

Na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da je Alvin nedavno boravio u Londonu. Fanovi spekulišu da je to mogao biti razlog njegovog eventualnog dolaska na audiciju.

Ipak, sve ove pretpostavke zasnivaju se na komentarima korisnika interneta. Nema potvrde da je Alvin zaista bio među glumcima koji su testirani za ovu ulogu.

Ko se još bori za ulogu čuvenog agenta 007?

Kalum Tarner, Džek Louden i Džoš O’Konor među imenima su koja se najčešće pominju u izveštajima o izboru novog Bonda.

Tarner je poznat po filmu „Emma“, dok je Louden ostvario zapaženu ulogu u seriji „Slow Horses“. O’Konor je pažnju svetske publike privukao filmovima „Challengers“ i „The Crown“.

U izbor su, prema ranijim spekulacijama, bili uključeni i drugi glumci. Međutim, konačan spisak kandidata još nije zvanično objavljen.

Producenti žele da pažljivo odaberu glumca koji će preuzeti jednu od najpoznatijih uloga u istoriji filma. Režiju narednog ostvarenja potpisuje Denis Vilnev.

Kada ćemo saznati ko je novi Džejms Bond?

Poslednji film sa Danijelom Krejgom u ulozi čuvenog britanskog agenta bio je „No Time to Die“, prikazan 2021. godine.

Od tada traje potraga za njegovim naslednikom. Prema izveštajima stranih medija, zvanična odluka mogla bi da bude objavljena do kraja 2026. godine.

Ukoliko izbor bude završen prema planu, snimanje novog filma moglo bi da počne tokom 2027. godine.

Zajecaronline/J.V.

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