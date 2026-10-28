Er Srbija najavila uvođenje novih 6 linija iz Beograda u 2027, prva linija do Jerevana

Nacionalna asocijacija turističkih agencija (Juta) saopštila je da je nacionalni avio-prevoznik Er Srbija najavio da će u 2027. godine uvesti šest novih linija.

Kako se navodi na instagram nalogu Jute, planirano je da prva nova linija bude do Jerevena od 28. marta 2027. godine. Zatim od 1. aprila prema Helsinkiju, Majami od 20. maja, Kluž-Napoka od 31. maja. Kišinjev od 3. juna i Menorka od 16. juna sledeće godine.

Jedan od najznačajnijih projekata u daljem razvoju mreže nacionalnog prevoznika predstavlja uvođenje direktnih letova do Majamija, sa dva leta nedeljno.

Tokom vrhunca letnje turističke sezone, mreži destinacija pridružiće se i Menorka, jedno od najtraženijih letnjih odredišta na Balearskim ostrvima. Er Srbija, će do te španske destinacije leteti dva puta nedeljno. Čime će putnicima iz Srbije i regiona biti ponuđena još jedna atraktivna opcija za letovanja na Mediteranu.

Pored letova iz Beograda, novina je i da su putnicima iz Niša, od 25. oktobra dostupni direktni letovi za Beč i Maltu. Na obe linije letovi se obavljaju dva puta nedeljno, sredom i nedeljom.

Proširenje mreže destinacija, donose putnicima veći izbor mogućnosti za putovanja i unapređuju avio-povezanost Srbije sa međunarodnim tržištima.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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