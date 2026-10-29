Astro prognoza: Četvrtak, 29. oktobar, donosi priliku da završite odložene obaveze i posvetite se odnosima koji su ostali u drugom planu

OVAN

Posao: Imate jasnu ideju kako da rešite zastoj, ali saradnici možda neće pratiti Vaš tempo. Objasnite šta očekujete umesto da preuzimate sve obaveze na sebe.

Ljubav: Spustite gard ako želite iskren razgovor. Slobodnima pažnju može privući osoba koja ume da im se suprotstavi.

Savet dana: Ne mora svaka razlika u mišljenju da postane nadmetanje.

BIK

Posao: Proverite troškove i završite ono što već dugo čeka. Praktičan pristup pomoći će Vam da izbegnete nepotrebno komplikovanje.

Ljubav: Prijaće Vam pažnja izražena malim gestovima. Ako ste slobodni, dajte priliku poznanstvu koje se razvija postepeno.

Savet dana: Ne trošite novac samo da biste popravili raspoloženje.

BLIZANCI

Posao: Dan je dobar za dogovore, dopisivanje i predstavljanje ideja. Ipak, ne obećavajte rokove koje ne možete da ispoštujete.

Ljubav: Jedan razgovor može promeniti Vaš utisak o nekome. Zauzeti neka saslušaju partnera do kraja, bez brzih zaključaka.

Savet dana: Birajte reči pažljivo — duhovitost ne rešava svaki nesporazum.

RAK

Posao: Više ćete postići u miru nego kroz rasprave. Postavite granicu osobi koja računa da ćete ponovo završiti njen deo posla.

Ljubav: Potrebni su Vam bliskost i razumevanje, ali ih nemojte tražiti povlačenjem i ćutanjem. Recite šta Vam nedostaje.

Savet dana: Tuđe raspoloženje nije Vaša odgovornost.

LAV

Posao: Dolazite u centar pažnje i imate priliku da pokažete koliko vredite. Budite konkretni kada govorite o svojim rezultatima.

Ljubav: Šarm Vam pomaže da pokrenete komunikaciju, ali iskreno interesovanje ostavlja jači utisak od nastupa. Partneru posvetite nepodeljenu pažnju.

Savet dana: Prihvatite kompliment bez umanjivanja sopstvenog truda.

DEVICA

Posao: Uočavate detalj koji drugima promiče i time možete sprečiti grešku. Pazite da Vas usavršavanje sitnica ne odvoji od glavnog zadatka.

Ljubav: Ne analizirajte svaku poruku. Zauzetima će prijati jednostavan zajednički plan, bez potrebe da sve bude savršeno.

Savet dana: Ostavite prostor za spontanost.

VAGA

Posao: Od Vas se može očekivati da pomirite različite stavove. Budite korektni, ali nemojte prećutati ono što je važno za Vaš položaj.

Ljubav: Vreme je da kažete šta želite. Slobodnima prija flert, dok zauzeti treba da razgovaraju o ravnoteži u odnosu.

Savet dana: Pristanak radi mira može kasnije doneti novo nezadovoljstvo.

ŠKORPIJA

Posao: Želite jasne odgovore i precizne dogovore. Postavljajte direktna pitanja, posebno ako neko izbegava da preuzme odgovornost.

Ljubav: Površan razgovor Vam neće biti dovoljan. Tražite iskrenost, ali izbegnite proveravanje i izazivanje ljubomore.

Savet dana: Razlikujte ono što znate od onoga što pretpostavljate.

STRELAC

Posao: Nova ideja vraća Vam motivaciju. Pre nego što krenete u realizaciju, proverite koliko vremena i sredstava zaista zahteva.

Ljubav: Prijaće Vam susret koji izlazi iz svakodnevne rutine. Zauzeti mogu osvežiti odnos zajedničkim izlaskom ili kratkim izletom.

Savet dana: Slobodu pratite odgovornošću prema dogovorima.

JARAC

Posao: Rezultat dolazi kroz istrajnost, ali ne morate sve sami. Jasna podela obaveza ostaviće Vam više prostora za ono što je najvažnije.

Ljubav: Pokažite nežnost bez čekanja posebnog povoda. Slobodni neka ne odbacuju osobu samo zato što se ne uklapa u njihov unapred zamišljen plan.

Savet dana: Odmor ne morate da zaslužite iscrpljivanjem.

VODOLIJA

Posao: Drugačiji pristup može rešiti problem koji se ponavlja. Predstavite predlog jednostavno kako bi drugi razumeli njegovu praktičnu vrednost.

Ljubav: Privlači Vas zanimljiv razgovor i osoba sa stavom. Partneru objasnite potrebu za prostorom bez stvaranja nepotrebne distance.

Savet dana: Saslušajte i predlog koji Vam na prvi pogled deluje suviše običan.

RIBE

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja, ali proverite činjenice pre konačnog dogovora. Zapišite obaveze kako nešto važno ne bi ostalo nedovršeno.

Ljubav: Ne pokušavajte da pogodite tuđe želje dok zanemarujete svoje. Otvoren razgovor može doneti više bliskosti nego prećutno prilagođavanje.

Savet dana: Budite nežni prema sebi, ali jasni prema drugima.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.