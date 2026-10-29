MUP se oglasio: Promena na granici sa Mađarskom od 1. novembra

Putnike koji planiraju putovanje u Mađarsku, od 1. novembra očekuje promena u radnom vremenu graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obavestila je da je u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom.

Novi režim počeće da važi od 1. novembra. A prema rasporedu petkom, subotom i nedelјom granični prelaz biće otvoren od 7 do 22 časova. Dok će ostalim danima raditi od 7 do 19 časova.

MUP se oglasio: Promena na granici sa Mađarskom od 1. novembra

Zbog ove promene, svima koji planiraju putovanje savetuje se da unapred provere radno vreme i usklade polazak sa novim rasporedom, kako ne bi stigli na granični prelaz nakon njegovog zatvaranja.

Navedeni granični prelaz uspostavlјen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

Zajecaronline/MUP/N. S.

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