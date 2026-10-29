Za vikend dve filmske projekcije u zajecarskom bioskopu

U Gradskom bioskopu ovog vikenda, od 30. oktobra do 1. novembra, posetioci mogu da pogledaju dve bioskopske projekcije.

Od 18 časova biće prikazan film ,,Glavonja“. Dok će od 20 časova, biti prikazan film ,,Clayface“.

Karte po ceni od 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcija filmova, na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu, od 15 sati.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!