Obrušila se stena poznata kao vilinski dimnjak u Kapadokiji: Poginule dve osobe

Najmanje dve osobe su poginule, a jedna je povređena kada se urušila stena poznata kao “vilinski dimnjak” u mestu Goreme, u Kapadokiji u centralnom delu turske provincije Nevšehir, javljaju turski mediji.

Delovi stene odlomili su se usled obilnih padavina koje su zahvatile to područje, u blizini Muzeja na otvorenom u Goremeu i pali na prostor na kojem su se nalazili ljudi, prenosi Haber.

Nakon dojave, na mesto nesreće upućene su policijske i žandarmerijske jedinice, timovi Uprave za vanredne situacije (AFAD) i ekipe Hitne pomoći.

Spasilačke ekipe utvrdile su da su dve osobe stradale nakon što su ostale zatrpane pod odlomljenim stenama. Dok je povređena osoba prevezena u jednu od gradskih bolnica.

Intervencija nadležnih službi i dalje je u toku.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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