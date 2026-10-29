,,VOLIM SVOJU ZEMLJU!“ – Saša Mirković najavio mogući povratak u politiku: „Možda i ja ponovo počnem politički da se aktiviram!“

Saša Mirković, direktor i vlasnik Hype televizije, uputio je snažnu poruku studentima, novinarima, ali i svim akterima na političkoj sceni, ističući da je Srbiji dosta podela, međusobnih optužbi i sukoba koji društvo udaljavaju od suštinskih problema. Umesto podela na „blokadere“ i „ćacije“, Mirković je pozvao na međusobno razumevanje, odgovornost i zajednički rad, naglašavajući da su ljudske vrednosti, poštovanje i spremnost na saradnju važniji od političkih etiketa.

Govoreći otvoreno o odnosima sa Aleksandrom Vučićem, nekadašnjim sukobima sa Nebojšom Stefanovićem i Dijanom Hrkalović, ali i o aktuelnim dešavanjima u zemlji, Mirković je poručio da nikada nije klečao niti se bilo kome preporučivao. Istakao je da je uvek stajao iza svojih stavova i postupaka, te da je spreman da o svakoj temi razgovara javno, otvoreno i bez skrivanja iza društvenih mreža.

Posebnu pažnju privukla je njegova poruka da je vreme da se umesto svakodnevnih rasprava pređe na konkretne poteze, formiranje institucija i ostvarivanje rezultata koji će biti od koristi građanima. Mirković je ujedno uputio poziv predstavnicima vlasti i opozicije da sednu za isti sto u Hype televiziji i razgovaraju o problemima u društvu.

Ipak, najviše odjeka izazvala je njegova najava mogućeg povratka u politički život, kada je poručio da bi mogao ponovo da se politički aktivira i proveri kakvu podršku građana može da dobije.

„Međutim, kako ide vreme, možda i ja počnem ponovo politički da se aktiviram i da vidimo onda: Kom opanci, kom obojci“, poručio je Mirković.

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“Dragi moji, doživeh ja od ovih devojčica što su nekad pokušavale da me muvaju i smotaju, da me napadaju da sam negde klečao ili da sam nekoga molio za nešto. Prvo, Saša Mirković nikada ne kleči i ne podržava ljude koji kažu da vole novinarke koje lako kleknu. Međutim, ima novinarki koje rade i za masne provizije od određenih ljudi, određenih klanova koji postoje. Naravno, u ovoj zemlji i ja mislim da treba, ako je došlo neko vreme pročišćavanja nečeg, da treba da se pročiste i ti redovi: ko za koga u stvari radi, ko čije tekstove naručuje. Pod broj jedan: Nikada nisam klečao niti sam molio Vučića za nešto. Imamo korektan odnos sada, nekada smo imali vrlo turbulentne odnose i moj stav, dok sam se bavio politikom, i moj politički stav dok sam bio u SNS-u znali su se kakvi su.

Znači, da nema svih mnogih stvari koje su postojale, da sam ovaj sa Nebojšom Stefanovićem, Dijanom Hrkalović i svima ostalima ušao u rat baš zbog nekih stvari koje su radili. Da sam prošao kako sam prošao, da su me nameštali, da sam imao problema, da je moja porodica imala problema itd. Sad, kad sam ja to pričao, tada sam bio sam. Svi su bili u kolektivnom snu i nisu primećivali šta taj Nebojša Stefanović i Dijana Hrkalović rade. Danas, kada su se probudili, ponovo su zaboravili šta rade Nebojša Stefanović i Dijana Hrkalović, ovi neki revolucionarni novinari i studenti koji, ako ne počnu nešto da rade, ja im vrlo brzo predviđam kraj karijere i neke nove izbore na kojima će biti ‘potučeni’ skroz, jer narod traži pravdu. Narod nije glasao za studente, nego za one ideje koje su ljudske, imaju ljudsku vrednost, a to je da se neke stvari konačno stave na pravo mesto, to jest da narod dobije pravdu i da dođe do pročišćenja ljudskih duša, a rekao bih i ljudskih savesti.

Zajecaronline/J.V.

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