Uhapšen muškarac iz okoline Leskovca: Napao bivšu partnerku i nožem povredio njenog oca
Policija u Leskovcu uhapsila je N. S. (1995) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i laka telesna povreda.
Kako navode iz MUP-a, on se sumnjiči da je 27. oktobra, u večernjim časovima, najpre napao svoju bivšu tridesetjednogodišnju partnerku. Nakon toga je njenom pedesetdevetogodišnjem ocu, koji je pokušao da joj pomogne, kuhinjskim nožem zadao ubode po telu i naneo mu lake telesne povrede.
Uhapšen muškarac iz okoline Leskovca: Napao bivšu partnerku i nožem povredio njenog oca
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje od 48 sati. Nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.
Zajecaronline/MUP/N. S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
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