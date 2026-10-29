„Postoje trenuci u životu kada vam nije potrebno mnogo – dovoljno je da neko VERUJE U VAS, da vam pruži ruku!” Boki 13 otkrio zbog čega će zauvek biti zahvalan Saši Mirkoviću!

Bojan Jovanovski, makedonski šoumen javnosti poznat kao Boki 13, uputio je emotivnu poruku Saši Mirkoviću, direktoru i vlasniku Hype produkcije i Hype televizije. U poruci mu je otvoreno zahvalio na podršci, poverenju i prilici koju mu je pružio u trenutku kada mu je to bilo najpotrebnije.

Na svom Instagram profilu, Boki 13 je otkrio da ga Mirković nije prosuđivao na osnovu njegove prošlosti, priča drugih ljudi ili etiketa koje su mu bile nametnute. Umesto toga, on je bio taj koji mu je pružio ruku, omogućivši mu da ponovo radi i stvara.