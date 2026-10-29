„Postoje trenuci u životu kada vam nije potrebno mnogo – dovoljno je da neko VERUJE U VAS, da vam pruži ruku!” Boki 13 otkrio zbog čega će zauvek biti zahvalan Saši Mirkoviću!

„Postoje trenuci u životu kada vam nije potrebno mnogo – dovoljno je da neko VERUJE U VAS, da vam pruži ruku!” Boki 13 otkrio zbog čega će zauvek biti zahvalan Saši Mirkoviću!
Bojan Jovanovski, makedonski šoumen javnosti poznat kao Boki 13, uputio je emotivnu poruku Saši Mirkoviću, direktoru i vlasniku Hype produkcije i Hype televizije. U poruci mu je otvoreno zahvalio na podršci, poverenju i prilici koju mu je pružio u trenutku kada mu je to bilo najpotrebnije.
Na svom Instagram profilu, Boki 13 je otkrio da ga Mirković nije prosuđivao na osnovu njegove prošlosti, priča drugih ljudi ili etiketa koje su mu bile nametnute. Umesto toga, on je bio taj koji mu je pružio ruku, omogućivši mu da ponovo radi i stvara.
„Postoje trenuci u životu kada ti nije potrebno mnogo. Dovoljno je da neko veruje u tebe, da ti pruži ruku, da te pogleda bez predrasuda i da ti pruži novu šansu! Ti si mi ponudio upravo to, u trenutku kada mi je bilo najpotrebnije”, napisao je Boki 13.
Naglasio je da nikada neće zaboraviti ovaj gest. Ističući da je, ispod Mirkovićevog autoriteta i snažne pojave, otkrio čoveka velikog srca, velikodušnog duha i iskrene empatije.
„Postoje trenuci u životu kada vam nije potrebno mnogo – dovoljno je samo da neko VERUJE U VAS, da vam pruži ruku pomoći!”
Boki 13 je otkrio zbog čega će zauvek biti zahvalan Saši Mirkoviću!
Boki 13 je takođe veoma pohvalno govorio o Mirkovićevim profesionalnim kvalitetima, ističući njegovu mudrost, intelekt, viziju i sposobnost da razmišlja nekoliko koraka unapred. Ipak, kako je i sam naglasio, ono što najviše ceni jeste njegova ljudskost.
„Možete biti sjajan producent, uspešan biznismen i moćan lider, ali najveća vrednost leži u tome da ostanete – ČOVEK!” izjavio je Jovanovski.
U svojoj objavi, Boki se osvrnuo i na „Hype televiziju” i „Hype produkciju”. Naveo ih je kao primere okruženja u kojem se poštuju različitost, talenat, marljiv rad i ljudsko dostojanstvo. Bez obzira na nacionalnost, veroispovest, političke stavove ili poreklo. Boki 13 je takođe najavio nove zajedničke projekte. Pored toga što je izrazio zahvalnost za priliku koja mu je pružena. Bojan Jovanovski je poslao jasnu poruku da njegova podrška Saši Mirkoviću nije ni prolazna ni zasnovana na ličnom interesu. Već proizilazi iz poštovanja, principa i lojalnosti.
Takođe je otkrio da s nestrpljenjem iščekuje njihove nove projekte. Nagoveštavajući nove prilike za saradnju i kreativni rad.
„Tri stvari nemaju rok trajanja: zahvalnost, poštovanje i lojalnost. Upravo to nas definiše!” napisao je Boki 13. Na kraju svoje poruke, još jednom se zahvalio Saši Mirkoviću. Pa napomenuo da će pamtiti ne samo priliku koja mu je pružena, već i ljudski gest koji mu je pokazao da ljudi velikog srca ipak postoje.
„Hvala ti od srca! Za sve!”
Zajecaronline/J.V.
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