U nedelju, 1. novembra, ponavlja se glasanje na 53 biračka mesta: Izborna tišina ponovo na snazi u Srbiji

Vanredni parlamentarni izbori biće ponovljeni na 53 biračka mesta u nedelju, 1. novembra, na kojima je poništeno glasanje ili se rezultati od 25. oktobra ne mogu utvrditi, a u ponoć je počela predizborna tišina koja će trajati do zatvaranja tih biračkih mesta.

Republička izborna komisija (RIK) donela je rešenja o sprovođenju ponovnog glasanja u nedelju, 1. novembra na 53 biračkih mesta za koja je konstatovano da ne mogu da se utvrde rezultati glasanja.

Izbori će biti održani od 7 do 20 časova. Pravo glasa na ponovljenim izborima ima 24.438 građana. A RIK je doneo odluku i da se štampa isti broj glasačkih listića.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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