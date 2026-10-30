Šta treba da bude na stolu na Svetog Luku!

Za Lučindan se vezuju brojni običaji, a posebno mesto zauzimaju pravila pripreme slavskog stola!

Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke, koji je u narodu poznat kao Lučindan. Ovaj svetitelj krsna je slava brojnih srpskih porodica, a uoči praznika mnogi domaćini imaju dilemu da li slavska trpeza treba da bude posna ili mrsna. Odgovor zavisi od dana u nedelji na koji praznik pada, kao i od pravila posta.

S obzirom na to da se Sveti Luka ove godine obeležava u subotu, 31. oktobra, kada nije propisan post, domaćini mogu da pripreme mrsnu slavsku trpezu. To znači da se na stolu mogu naći meso, jaja, mlečni proizvodi i druga mrsna jela.

Situacija bi bila drugačija kada bi praznik pao u sredu ili petak, koji su u pravoslavnoj tradiciji uobičajeni posni dani. Tada bi se pripremala posna hrana, osim ukoliko crkveni kalendar ne predviđa drugačije.

Šta ne sme da izostane sa slavske trpeze?

Iako se jelovnik razlikuje od porodice do porodice, određeni elementi slave imaju posebno mesto i ne zavise od toga da li je trpeza posna ili mrsna. Reč je o slavskom kolaču, žitu, sveći i vinu, koji predstavljaju osnovne simbole obeležavanja krsne slave. Slavski kolač se osvećuje u crkvi ili porodičnom domu, dok žito, poznato i kao koljivo, simbolizuje veru u vaskrsenje i večni život. Slavska sveća predstavlja svetlost Hristove vere i jedan je od prepoznatljivih simbola porodičnog praznika.

Kada je reč o hrani, na mrsnoj slavskoj trpezi često se služe domaća supa ili čorba, sarma, pečenje, različita predjela, salate i kolači. Međutim, bogatstvo slavskog stola nije merilo poštovanja svetitelja. Suština krsne slave nije u količini pripremljene hrane, već u molitvi, zajedništvu i okupljanju porodice. Zbog toga raskošna gozba nije obaveza, niti je neophodno pripremati veliki broj jela.

Zajecaronline/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.