Žurka u kućici na drvetu završila se akcijom spasavanja: Oko 70 pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi učestvovalo u akciji

Oko 70 pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi učestvovalo je u neobičnoj akciji spasavanja 25-godišnjeg muškarca koji zbog alkoholisanosti nije mogao da siđe iz kućice na drvetu u blizini mesta Sehmatal, u nemačkoj saveznoj pokrajini Saksoniji.

Poziv za pomoć upućen je u četvrtak uveče. Grupa mladih ljudi se popela u kućicu na drvetu, visoku oko šest metara, u blizini železničke pruge. Tokom okupljanja došlo je do konzumiranja alkohola. A jedan od učesnika nije mogao samostalno da siđe, prenosi “Bild”.

Zbog nepristupačnog terena, vatrogasci su do mesta intervencije stigli pomoću šinskog vozila. Dok su specijalizovani spasioci za rad na visini ušli u kućicu, osigurali muškarca i postavili spasilačku nosiljku, pomoću koje su ga bezbedno spustili na zemlju.

Tokom intervencije privremeno je obustavljen železnički saobraćaj na obližnjoj pruzi, ali nije bilo otkazivanja vozova. Muškarac je potom prevezen do sanitetskog vozila, a zatim u bolnicu.

Policija je utvrdila da je imao 2,5 promila alkohola u krvi, što predstavlja ozbiljan stepen alkoholisanosti i nosi rizik od teškog trovanja alkoholom.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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