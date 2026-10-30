Održano poetsko-muzičko veče za penzionere u Zaječaru

Ženski poetski klub „Vlat“ i Zaječarski ogranak „Saveza književnika u otadžbini i rasejanju – SKOR“ u saradnji sa muzičkim bendom „Bekrijе“ priredili su poetsko muzički program za penzionere.

Program je održan u salonu kluba za odrasla i stara lica „Zlatna jesen“ u Zaječaru.

Od poeta, nastupili su sa po četiri autorske pesme: Ljuba Žeželj Petković, članica sva tri kluba, Ivan Đorđević Borota, član SKOR-a. Kao i Biljana Marković Mihajlović, članica Vlat-a i SKOR-a, Jovan Joca Stojiljković, prijatelj SKOR-a. Takođe i Sanja Marinković, članica Vlat-a i prijatelj SKOR-a, Dragan Mitrović, član SKOR-a. I Irena Jovanović, član Vlat-a i SKOR-a.

Predsednica kluba „Zlatna jesen“ Gordana Zlatković je zatim dodatno predstavila još tri pesnikinje iz svog kluba, koje su takođe čitale svoje pesme: Ivka Ignjatović, Biljana Petrović i Vera Sokolović.

Bend „Bekrije“ na gitari – Miroslav Milosavljević (Miki Grk), vokal i gitara – Ivica Petković, i harmonika – Dejan Janković, oplemenili su svojim izvođenjem ceo događaj.

Zajecaronline/N. S.

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