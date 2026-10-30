Predstava za najmlađu publiku u utorak, 3. novembra, na maloj sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu

Na maloj sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu, u utorak, 3. novembra, biće odigrana predstava za decu zaječarskog teatra ,,Pepeljuga”, u adaptaciji i režiji Olivere Viktorović Đurašković.

Najmlađa publika, moći će da uživa u dobro poznatoj bajci Šarla Peroa o večitom sučeljavanju dobra i zla, gde posle brojnih izazova i teškoća, Pepeljuga biva nagrađena za dobrotu. Predstava je isprepletana muzičkim sekvencama, koje daju posebnu dinamiku komadu.

Početak je u 12 sati.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.